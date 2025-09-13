"Bomba trovata sotto il ponte?. Ricordo quando fu fatto saltare"

L’ordigno presumibilmente della Seconda guerra mondiale ritrovato sotto il ponte dell’Ancaranese riaccende i ricordi di Fernando Manilardi, che ci racconta quando i tedeschi hanno fatto saltare il ponte. Un manufatto fondamentale oggi come ieri, che unisce Castel di Lama ad Ancarano, le Marche all’Abruzzo. Il ponte fu costruito dall’impresa Zanotta, progetto redatto dal Real Corpo del Genio Civile di Ascoli, nel lontano 1887 ed oggi è un bene archeologico sottoposto alla tutela della Soprintendenza dei beni culturali.

"Nonostante fossi un ragazzo, avevo 14 anni – racconta Manilardi –, ricordo quei momenti drammatici, quando i tedeschi, che battevano la ritirata, volevano far saltare in aria il ponte. Ci rastrellarono per strada e ci spinsero giovani ed anziani, con le armi puntate, a piazzare la dinamite per farlo brillare. Volevano evitare che i polacchi, che avanzavano dall’altro sponda potessero attraversare il Tronto ed arrivare a Castel di Lama".

Sono stati momenti difficili?

"Sono stati momenti drammatici. Avevamo paura. Ero il più giovane, sotto il tiro delle armi mi hanno consegnato una picozza e mi hanno spinto a scavare per piazzare le mine. Ricordo la voce secca di quei soldati che gridavano: komm Komm. La paura che assaliva ognuno di noi e non dava respiro. Eravamo un gruppo di persone spaventate e disperate".

Ricorda con lucidità...

"La guerra è guerra e non fa sconti a nessuno. E’ soprattutto crudeltà, atrocità. Improvvisamente smetti di essere bambino, ragazzo. Ricordo tutto della Seconda guerra mondiale, sono stati momenti difficili per tutti. Ricordo quando passavano i tedeschi, che si impossessavano di tutto. Il terrore della gente, una volta mio padre si è nascosto nel solaio, abbiamo vissuto momenti di terrore".

Come l’hanno reclutata i tedeschi?

"Ero sul terrazzo di casa, mi hanno fatto cenno di scendere. Ricordo le urla e il pianto disperato di mia made. Volevano semplicemente arginare l’avanzata degli alleati, ma in paese i nostri parenti hanno pensato al peggio. Era il 13 giugno del 1943, i tedeschi fecero saltare il ponte, ma nonostante tutto i polacchi riuscirono, grazie anche alla secca del Tronto, a raggiungere la riva e arrivarono nel centro della Bottegola. Ricordo la gioia della gente, che piangeva e pregava, che ha capito che eravamo fuori dalla guerra. All’indomani abbiamo capito che non sarebbero più tornati indietro e abbiamo cominciato a percepire la sensazione della libertà. Una libertà che ormai dura da più di 80 anni e che mi auguro non venga mai meno".

Maria Grazia Lappa