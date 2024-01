Boni primario di medicina interna

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Nicoletta Natalini, nell’ambito della copertura (in questo caso provvisoria) dei primariati vacanti, ha conferito l’incarico di sostituzione di direttore dell’unità operativa complessa di medicina interna dell’ospedale ‘Mazzoni’ a Mariavirginia Boni. Il dirigente medico di nefrologia, con specializzazione in medicina interna, è stata nominata facente funzione (in attesa della stabile copertura del posto che avverrà attraverso un apposito bando di concorso pubblico) dal primo gennaio scorso e per – così come si legge nella determina di attribuzione dell’incarico – "un periodo non superiore a nove mesi, eventualmente prorogabile a diciotto, in ossequio alla vigente normativa in materia". Il reparto di medicina interna del nosocomio ascolano è senza primario da nove mesi, da quando è andato in pensione, dal primo aprile 2023, l’ex direttore Filippo Calcinaro. A luglio scorso l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli pubblicato l’avviso interno ai fini dell’attribuzione dell’incarico di sostituzione del direttore della struttura complessa di medicina interna. Due sono state le istanze di partecipazione arrivate entro la scadenza dell’avviso. La commissione interna preposta alla valutazione dei curricula pervenuti, una volta accertato il possesso da parte di entrambi i candidati dei requisiti specifici previsti dal bando e, conseguentemente, la loro ammissibilità alla procedura, ha formulando un’apposita graduatoria finale sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il 22 dicembre scorso è stato trasmesso l’esito della valutazione comparativa al direttore generale dell’Ast di Ascoli che, sulla scorta della valutazione effettuata dalla commissione, ha conferito l’incarico al primo classificato, ovvero a Mariavirginia Boni.

Lorenza Cappelli