Bonifica al deposito comunale. Capannone per servizi e sicurezza

Novità in movimento in via California nella zona ovest della città di Grottammare, dove si trova il deposito comunale con la rimessa attrezzi e un’ala dedicata al personale come spogliatoio e servizi. Intanto il Comune ha deciso di ripulire il piazzale da tutti i materiali inerti, principalmente terra proveniente dagli scavi e materiali misti derivanti da demolizioni che devono esse smaltiti da una ditta specializzata. Un intervento necessario per recuperare spazio nel piazzale esterno e ripristinare le condizioni di decoro in una zona dove operano altre importanti aziende. La responsabile del progetto, architetto Liliana Ruffini ha affidato l’attività alla ditta Mannocchi Luigino srl di Montalto Marche, resasi disponibile ad eseguire il lavoro per una cifra complessiva di 1.220 euro, iva compresa.

C’è poi una novità, il Comune ha affidato a uno studio esterno la progettazione di un nuovo capannone per le Manutenzioni da prevedere a nord della Valtesino, in zona artigianale, dove l’ente possiede un lotto edificabile. Un’operazione che si rende indispensabile poiché durante il terremoto del 2016 la zona di capannone destinata a spogliatoio e servizi del personale è stata danneggiata dalle scosse telluriche. Per la riparazione sarebbe servito un investimento importante da fare in una struttura che non è anti sismica e per di più che insiste in zona Pai (Piano Assetto Idrogeologico), data la vicinanza del torrente Tesino. Da qui la decisione di fare un nuovo progetto che prevede anche un’ala destinata alla sede della Protezione civile, che adesso è operativa in un locale dell’edificio della stazione ferroviaria. E’ un progetto molto oneroso, il cui costo si aggirerebbe intorno ai 3,5 milioni di euro, ma ci sono buone possibilità che l’opera possa essere finanziata dall’Ufficio per la Ricostruzione del dopo sisma.

Marcello Iezzi