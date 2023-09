Bonifica della discarica di Solagna Ragnola. Ecco il piano

Spenderà 25 mila euro il comune di Monteprandone, per rimuovere e smaltire la discarica abusiva scoperta qualche anno fa in località Solagna Ragnola. Si tratta di un’area scoscesa ai margini di una strada bianca, nella quale sono state scaricate varie tipologie di rifiuti che occupano una superficie di 30 metri per 25, area che fu posta sotto sequestro penale dai carabinieri forestali di San Benedetto. Ora, dopo che la Procura di Ascoli ha disposto il dissequestro dell’area il sindaco Sergio Loggi ha dato mandato alla Picenbanbiente di procedere al recupero dei rifiuti. L’attività di bonifica è iniziata nei giorni scorsi con la rimozione dei materiali più consistenti, procedendo per tipologia. "Una volta liberata e bonificata l’area – ha spiegato il sindaco Sergio Loggi – metteremo in sicurezza il terreno per evitare che altri continuino a scaricare rifiuti. Su questo stanno già lavorando gli Uffici comunali. Dispiace che per opera di pochi sconsiderati il Comune, e quindi i cittadini, si debbano caricare di queste spese che sono di una certa entità. Denaro pubblico che potrebbe essere speso per opere sul territorio". Il personale dellamunicipale sta monitorando la situazione.

Marcello Iezzi