Bono coordinatore per il Centro Italia

Nella mattinata di ieri il presidente del Consiglio comunale di Ascoli Alessandro Bono è stato nominato nell’ufficio di presidenza della conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali di Anci come coordinatore di area per il Centro Italia. L’incarico è stato ufficializzato nel corso della riunione del direttivo nazionale svoltasi da remoto. Il presidente Bono, già coordinatore dei Consigli comunali di Anci Marche, avrà la responsabilità di coordinare i presidenti dei Consigli comunali di Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e Umbria, in un progetto sinergico che coinvolgerà anche il Nord e il Sud Italia.

"È per me un grande onore poter mettere la mia esperienza al servizio di Anci e delle comunità locali per raggiungere insieme un obiettivo condiviso, valorizzando il ruolo dei Consigli comunali su tutto il territorio nazionale – ha dichiarato Bono a margine dell’incontro odierno – Tengo a ringraziare, in particolare, il coordinatore Giulio Tantillo, i componenti della Conferenza dei presidenti dei Consigli comunali e il presidente del Consiglio nazionale Anci e di Anci Marche, nonché sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. La passione, l’impegno e l’ascolto continueranno a essere i cardini del mio lavoro quotidiano anche in questo nuovo percorso, con l’obiettivo di dare voce alle esigenze dei territori e promuovere un confronto costruttivo tra amministratori locali" la conclusione del presidente del consiglio comunale.