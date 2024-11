Bono: "Finora mesi intensi, tanti risultati"

A quattro mesi dall’insediamento del Consiglio Comunale di Ascoli, il presidente Alessandro Bono traccia un bilancio dell’attività svolta. Sono stati convocati sette consigli comunali e approvate oltre 40 delibere; approvate anche delibere strategiche per la comunità, quali variazioni di bilancio e modifiche al piano triennale delle opere pubbliche. "Tra le principali – sottolinea Bono – aver anticipato di un anno l’avvio dei lavori per il recupero della chiesa di Sant’Angelo Magno con un finanziamento di due milioni di euro, la convenzione per lo svolgimento di attività di committente ausiliaria da parte del Comune di Ascoli e l’aggiornamento al regolamento per l’uso delle sale comunali. Senza dimenticare lo schema di accordo di collaborazione con i Comuni della Vallata del Tronto (e non solo) per l’avviso pubblico ’Strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato aree urbane’, che porterà ulteriori risorse rivolte allo sviluppo e valorizzazione del territorio di area vasta attraverso fondi europei, nonché l’ulteriore delibera per dare impulso al percorso per il riacquisto dei parcheggi e il nuovo piano esecutivo del traffico urbano per il centro storico". Si sono inoltre insediate le commissioni permanenti, comprensiva della conferenza dei capigruppo e della commissione controllo e garanzia, oltre all’elezione dei membri delle consulte per i problemi degli anziani, quella per le persone in situazione di disabilità, quella per la famiglia e il comitato gestione della casa albergo ’F. Ferrucci’. "Il lavoro svolto fin qui è tanto, ma tanto ancora c’è da fare: tracciando un bilancio di questi primi mesi di consiliatura, però, – conclude Bono – non posso che essere soddisfatto del lavoro svolto, in maniera proficua e con ampia partecipazione da parte di tutte le forze politiche".