Bontà perde la testa, Martiniello ce la mette. Samb a due facce: solo un pareggio a Tivoli

2

SAMBENEDETTESE

2

CALCIO (4-3-3): Zappalà 6; Montesi 6, Valentini 6, Di Emma 6, Iurgens 6; Pellegrini 6 (43’st Recchiuti sv), Grossi 6 (38’st Fatati 6), Pannaioli 6; Camilli 6.5, De Marco 6.5 (20’st Maurizi 6), Savi 6 (37’st Cruz 6). A disp.: Simeoni, Ruiz, Rossetti, Fatati, Spirito, Corvino. All. Granieri 6

SAMBENEDETTESE (4-3-2-1): Grillo 5; Zoboletti 5, Sbardella 5 (27’st Scimia 6), Sirri 5, Pagliari 6; Pietropaolo 6, Bontà 4, Arrigoni 6.5; Senigagliesi 5, (36’st Martiniello 7.5), Battista 5 (16’st Fabbrini 5.5); Tomassini 5. A disp.: Coco, Barberini, Pezzola, Orfano, Toure, Cardoni. All. Lauro 6

Arbitro: Aldi di Lanciano 6

Marcatori: 9’pt Pagliari, 27’pt De Marco, 30’pt Camilli, 36’st Martiniello

Note – Espulso al 25’pt Bontà per condotta gravemente scorretta. Ammoniti: Valentini, Battista, Pellegrini, Sirri Rec pt 3’, st 5’. Angoli 13-6 per la Sambenedettese.

Un punto con tanto rammarico. La Samb si ferma sul più bello contro una coriacea Tivoli che con la testa ed anche con un pizzico di esperienza sfiora il colpaccio prima di imbavagliare sul 2-2 un’ospite di lusso come la Sanbenedettese. Agli antipodi Bontà e Martiniello; il primo per una sciagurata capocciata a metà primo tempo a Montesi, annullata parzialmente dal gol del secondo, entrato pochissimi istanti prima che ha cambiato le sorti della gara e anche di Maurizio Lauro, non esule da qualche scelta rivedibile. Parte dalla panca Fabbrini, appena arrivato.

Avvio vivace con la Samb che entra subito in partita con il tiro dalla distanza di Tomassini alto. Al 9’ i ragazzi di Lauro mettono la freccia e passano con il tocco in area di Pagliari a battere Zappalà. Al quarto d’ora ospiti vicini al raddoppio in due circostanze non finalizzate prima da Sbardella e poi da Tomassini. La Tivoli alza il baricentro con il colpo di testa di Camilli preso da Grillo. Gli animi si surriscaldano, prima Valentini e Battista vengono ammoniti per reciproche scorrettezze e poi Bontà va anzitempo negli spogliatoi per un fallo di reazione a Montesi. Il pari arriva puntuale con il tiro di De Marco al 27’ con evidente complicità di Grillo non perfetto nell’intervento. Tre giri di lancette e sorpasso locale con il colpo di Camilli a battere nuovamente Grillo. La Samb sbanda ma si ricompatta sul tiro di Battista nel finale. La ripresa si apre con gli stessi uomini del primo tempo. Arrigoni al 6’ impegna severamente Zappalà che respinge sui piedi del giocatore che mette fuori. Zappalà al 13’ salva sul tiro ravvicinato ed in girata di Pietropaolo a salvare il vantaggio. Lauro prova a mischiare le carte e a coprirsi dietro con l’ingresso di Scimia al posto di un evanescente Sbardella. Esordio poco prima per il neo acquisto Fabbrini. Con un uomo in meno per gli ospiti, la Tivoli prova ad affondare il colpo senza riuscirci. Al 36’ Martiniello, entrato da pochi secondi, mette in rete una palla vacante in area. Impatto devastante con la gara. Nel recupero palla gol per gli ospiti fallita da pochi passi da Martiniello.

Mirko Cervelli Desideri