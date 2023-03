"Bonus 110 nel cratere, doveroso"

Ripristino integrale del bonus 110% nelle aree del cratere sismico. E’ la direzione ormai intrapresa dalla commissione Finanze della Camera, dove ieri pomeriggio sono stati esaminati ben 300 emendamenti presentati al decreto ‘Bonus edilizi’. Decreto che prevede l’abolizione di gran parte delle agevolazioni che facevano parte del pacchetto superbonus 110%. Tra le principali critiche sollevate alla manovra governativa, c’è stata in particolare quella dell’opposizione, che ha accusato il governo di non aver tenuto conto delle popolazioni che si trovano a gestire la ricostruzione post terremoto. L’opposizione, soprattutto, chiedeva il ripristino dello ‘sconto in fattura’ e della ‘cessione del credito’ sui progetti di ricostruzione degli immobili danneggiati. Ora, l’emendamento che favorisce il ripristino – nelle aree terremotate – delle condizioni già adottate tramite il bonus 110%, a quanto pare è stato accolto all’unanimità. "Un intervento doveroso che ho sostenuto con un documento a mia prima firma– sottolinea il deputato del Partito Democratico Augusto Curti –, e al quale si giunge dopo giorni di pressing operato sul governo da me e da tutto il gruppo parlamentare del Pd". Curti che non manca però di criticare l’operato della maggioranza, colpevole, secondo l’ex sindaco di Force, di aver intrapreso fin da subito un’errata direzione nella composizione del documento sfavorendo le popolazioni colpite dal sisma, parlando di "grave problematica, generata dalla maggioranza di centrodestra proprio con l’emanazione del decreto ’Bonus edilizi’, e poi di una "affannosa rincorsa a se stesso attuata dall’Esecutivo, nel tentativo di rimediare ad un danno da lui causato". "Acquisiamo con soddisfazione il risultato (per il quale si attende però l’approvazione ufficiale) – conclude Curti –ma vorremmo che, per il futuro, sia riservata maggiore attenzione alle aree terremotate".