"Bonus alimentare per le famiglie bisognose"

A San Benedetto torna il bonus alimentare. E da quest’anno sarà caricato direttamente sulla tessera sanitaria dei cittadini che ne avranno diritto. L’avviso pubblico resterà aperto dal 29 ottobre al 24 novembre e prevede una dotazione complessiva di 150 mila euro. Potranno fare domanda i residenti con cittadinanza italiana, europea o permesso di soggiorno, con un Isee corrente non superiore a 12 mila euro. La richiesta potrà essere inoltrata soltanto in modalità digitale, tramite Cie o Spid. "Ci siamo prefissati di poter far spendere questi buoni già dal 22 dicembre per il periodo natalizio", ha spiegato l’assessore Stefano Muzi, precisando che l’importo varierà da 100 a 300 euro a seconda del nucleo familiare e della fascia di reddito. I buoni potranno essere utilizzati fino al 30 giugno 2026. Il Comune avvierà manifestazioni d’interesse per i supermercati del territorio che vorranno aderire all’iniziativa.

"In questo modo quei soldi potranno essere spesi solo nei supermercati di San Benedetto", ha aggiunto Muzi. I buoni saranno utilizzabili soltanto per beni di prima necessità, con esclusione di prodotti come le bevande alcoliche. Per quanto riguarda le misure nazionali nel territorio comunale risultano già 462 famiglie beneficiarie della Carta ’Dedicata a Te’, la misura nazionale di sostegno alimentare gestita da Inps e Poste Italiane. L’impatto complessivo di questa carta sul territorio sambenedettese è di 231 mila euro. Per quanto riguarda la mensa scolastica, dal 3 novembre al 19 dicembre sarà possibile presentare le domande per accedere alle agevolazioni. Sul fronte abitativo, il bando per il bonus affitto si è chiuso con 588 domande: entro dicembre saranno pubblicati i protocolli Isee dei beneficiari e all’inizio del nuovo anno partiranno le erogazioni per quasi 500 mila euro. Per le case popolari, invece, sono state presentate 285 domande per il bando 2024: la graduatoria è attesa nelle prime settimane del 2026, mentre nel corso del 2024 sono già stati assegnati 40 alloggi. Il consigliere Simone De Vecchis ha ricordato i progressi sui cantieri degli asili nido comunali, con i lavori di via Togliatti (55 posti) e di via Alfortville (35 posti) destinati a concludersi entro il 2026. Sono in corso anche interventi al centro Cediser e la riqualificazione dell’ex consultorio di via Manzoni. Il consigliere Valerio Pignotti ha infine ribadito l’impegno di Forza Italia nella maggioranza sambenedettese: "Ci muoviamo all’insegna del pragmatismo e quella nostra volontà si rispecchia nel lavoro che stiamo facendo in questo Comune".

Emidio Lattanzi