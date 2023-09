BookMarchs presenta ‘La danza della lingua’ a Petritoli

‘La danza della lingua’ è il titolo dell’incontro che si terrà domenica alle 18 nella sala consiliare di Petritoli, promosso da ‘BookMarchs. L’altra voce’ il festival dei libri e di chi li traduce personalmente per l’editoria. Ospiti dell’evento saranno Giuseppina Pieragostini scrittrice e psicologa e Meri Bracalente attrice della compagnia ‘Teatro Rebis’ che darà voce ad alcuni passi delle opere dell’autrice. "L’ultimo romanzo di Pieragostini – si legge nella nota ‘BookMarchs – porta il titolo ‘La danza della lepre. Storia dell’ultima bambina contadina’ ed è ambientato a ‘Noèlle’ (nel dialetto dell’Appennino piceno significa nessun posto). Siamo alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso e in questo villaggio montano del Piceno va in scena il trauma della modernità. Lo racconta Isabella Stazzano (nome d’invenzione), studiosa inglese del folklore contadino, percorrendo a ritroso i fili di una memoria che tutti hanno fretta di cancellare. Le fa da guida Pietruccia, l’ultima bambina contadina del titolo, che accompagna Isabella a perlustrare la zona. Protagonista, insieme a Isabella e a Pietruccia, è senz’altro la lingua. Nell’opera di Pieragostini infatti, la lingua letteraria incontra, appunto, il dialetto, già indagato dall’autrice con molta attenzione in un precedente libro" Paola Pieragostini