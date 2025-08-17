Boom dalla montagna al mare. Feste in spiaggia e tradizioni. A Spelonga piantato l’albero

Un Ferragosto da tutto esaurito dalla montagna al mare, da Amatrice, a Spelonga fino a Cupramarittima e Villa Rosa. Già proprio la vicina costa abruzzese ha fatto registrare il vero boom nell’estate 2025 con la giornata del 15 agosto quando non si trovava un ombrellone libero in tutto il litorale. Prezzi concorrenziali, distanza tra gli ombrelloni a prova di privacy e la tipica accoglienza della gente d’Abruzzo, hanno fatto sì che tanti ascolani abbiano attraversato il Tronto per godersi un po’ di mare in tranquillità. Tanta gente finalmente anche a San Benedetto e Grottammare dopo giorni difficili caratterizzati da tanti ombrelloni chiusi a causa della carenza di turisti e dei prezzi troppo alti. Belle le serate nei locali sempre molto affollati. Tutto esaurito nella serata del 14 allo Chalet ‘Pinè’ a Cupra Marittima gestito dall’infaticabile Maria Serena Scaramucci. Una festa sulla spiaggia animata da un deejay d’eccezione, l’ex assessore e ora consigliere comunale di Ascoli, Dario Corradetti, di professione commercialista che da un po’ di tempo si diletta alla consolle.

Ma è stato l’entroterra a far registrare il vero boom di presenze. Alla Festa Bella di Spelonga dove ieri è stato piantato l’albero della nave nella piazza principale, sono stati migliaia i turisti presenti. L’area food di Amatrice è stata presa letteralmente d’assalto con il ristorante ‘Matrù’ dello chef Daniele Bonanni che alle 16 ancora apparecchiava tavoli all’aperto. Affollati gli Agriturismo e i Bed & Breakfast tra le colline picene ad ulteriore testimonianza che le vacanze estive non sono più solo spiaggia e mare. Tanta gente anche ad Ascoli dove i Musei Civici e il trenino turistico Giocamondo hanno fatto registrare numeri record. Benissimo i musei, con la Pinacoteca in testa, tallonata dal Forte Malatesta e dalla Galleria d’Arte Contemporanea. Tanto lavoro anche per le guide turistiche "Vogliono vedere i musei, i monumenti e apprezzare le specialità enogastronomiche. Sono soprattutto famiglie e coppie che vogliono conoscere Ascoli – ha dichiarato la guida Sara Giorgi, presidente Federagit Confersercenti Ascoli e Fermo – chiedo solo che si eviti in questi periodi di grande affluenza di deturpare piazza del Popolo con bancarelle e stand fieristici. I turisti vogliono vedere il salotto ascolano sgombro per poterlo fotografare e mostrarlo poi agli amici. Un turismo formato soprattutto da italiani con un buon 30% di provenienza dal Nord Europa".

Infine da registrare il grande successo di ‘Ascoliva Festival’ con gli stand affollati da chi voleva assaggiare la tipica oliva fritta ascolana del Piceno Dop.

Valerio Rosa