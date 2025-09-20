Boom di finanziamenti. Ascoli guida la classifica dei prestiti nelle Marche

Il mercato dei finanziamenti nelle Marche mostra segnali di stabilità, con condizioni sempre più favorevoli per chi cerca credito. Lo confermano i dati dell’Osservatorio PrestitiOnline.it relativi al terzo trimestre del 2025, che evidenziano come Ascoli Piceno si distingua nettamente rispetto alle altre province della regione sia per gli importi richiesti che per la durata media dei finanziamenti.

Per quanto riguarda i prestiti personali, Ascoli registra l’importo medio più alto dell’intera regione: 12.157 euro, a fronte di una media marchigiana di 10.800 euro. Il confronto con Pesaro e Urbino, dove il valore si ferma a 10.200 euro, mette in evidenza un gap significativo. Anche la durata dei finanziamenti è più lunga nel Piceno, con una media di 6 anni e 1 mese, contro la più breve registrata a Fermo (5 anni e 2 mesi). Questo dato suggerisce una propensione dei richiedenti ascolani a piani di rimborso più diluiti nel tempo, probabilmente legati a importi più consistenti e finalità di spesa più impegnative, come il consolidamento o l’acquisto di auto nuove.

Il quadro è ancora più marcato sul fronte delle cessioni del quinto, dove la provincia di Ascoli segna un primato regionale difficilmente avvicinabile. L’importo medio richiesto raggiunge infatti i 34.369 euro, ben oltre la media delle Marche (23.400 euro) e quasi 14.000 euro in più rispetto al dato più basso, rilevato a Macerata (20.852 euro). Anche la durata media dei finanziamenti conferma questa tendenza: ad Ascoli Piceno i piani si estendono in media a 10 anni, la soglia più alta della regione, mentre a Pesaro e Urbino ci si ferma a 8 anni.

Questi numeri delineano un profilo particolare per i richiedenti della provincia ascolana: maggiore propensione a importi elevati e a impegni finanziari di lungo periodo, sia per i prestiti personali sia per le cessioni del quinto. Una caratteristica che può essere legata a esigenze familiari e progettualità più complesse, o alla ricerca di soluzioni di credito stabili e sostenibili nel tempo.

L’Osservatorio di PrestitiOnline.it sottolinea come "il contesto generale rimanga favorevole: il calo dei tassi, reso possibile dagli otto tagli della Banca Centrale Europea tra giugno 2024 e giugno 2025, continua a rendere più conveniente l’accesso al credito. In questo scenario, Ascoli emerge come la provincia marchigiana più "esigente" sul fronte delle richieste, confermando la centralità del territorio nel panorama del credito regionale".

