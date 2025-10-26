Boom di furti di scooter ’Scarabeo’: sette solo a ottobre

Se da un lato calano i furti in appartamento, salgono quelli dei mezzi a due ruote, biciclette e scooter. I furti di bici molto spesso non vengono neppure denunciati dai proprietari, se non si tratta di quelle elettriche e costose. Spariscono invece gli Scarabeo. Nel solo mese di ottobre gli uffici del commissariato hanno ricevuto ben sette denunce. Tra le ipotesi potrebbe trattarsi dell’opera di una banda che li ruba e li immette sul mercato clandestino in altre regioni della Penisola, poiché nessuno di questi è stato rinvenuto. Non si esclude, però, l’ipotesi che possa trattarsi anche di furti messi a segno da giovani arrivati da fuori città. Sui diversi casi sono in corso indagini della polizia. Sono calati i furti delle auto. Nell’ultimo mese n’è stata rubata sola una, un’utilitaria, che è stata poi rinvenuta. L’allarme che si era generato nei mesi scorsi, con raffiche di furti di macchine e poi anche di accessori, con mezzi che venivano ‘svuotati’ di accessori e di pneumatici, sembra essere alle spalle. Gli appartamenti svaligiati nelle ultime settimane sono sostanzialmente quattro: tre denunciati al commissariato ed uno ai carabinieri. In quest’ultimo caso si è trattato di un alloggio – ristorante, dove saltuariamente si svolgono eventi. Tutti i furti sono stati compiuti in alloggi del centro, principalmente a piano terra. Situazione diversa, invece, quella registratasi nel mese di settembre, quando i ladri hanno compiuto una dozzina di colpi tra San Benedetto e località limitrofe, con blitz nella vallata del Tronto.

Marcello Iezzi