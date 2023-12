Boom di spettatori per il boxing day: oltre 100mila presenze

Il boxing day di Santo Stefano ha permesso alla serie B di far registrare numeri importanti in termini di presenze. Complessivamente sono stati 101.441 gli spettatori presenti negli stadi che hanno visto andare in scena le gare del 19esimo turno. A guidare ecco il Ferraris e il Barbera dove si sono rispettivamente disputate Sampdoria-Bari (1-1) e Palermo-Cremonese (3-2). La media si è alzata a Reggio Emilia dove sono state superate le 10mila presenze al Città del Tricolore (mille in più rispetto al solito). A seguire i quasi 9mila di Brescia (mediamente si fanno registrare circa 6mila spettatori). Dato quasi raggiunto a Cosenza che in questa speciale classifica precede la truppa dei 7mila di Ascoli, Terni e Spezia. Bel balzo in avanti anche per il Lecco. Qui il Rigamonti Ceppi è arrivato a toccare quota 4.300, rispetto alla media di circa 3.500 spettatori. Il dato totale è stato di 15mila spettatori superiore rispetto ad un anno fa quando invece si erano avute 86.221 presenze complessive.