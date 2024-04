Boom di turisti nel 2024. E ora c’è il nuovo Infopoint

Da 2.692 ingressi nel primo trimestre del 2023, Pinacoteca e musei civici chiudono gli stessi mesi del nuovo anno a quota 6.572, quindi con un incremento del 144%. Questi sono i dati riportati dalle cooperative che gestiscono i musei in occasione dell’ inaugurazione ufficiale del rinnovato punto informativo in Piazza Arringo, nel palazzo dell’Arengo. Il nuovo spazio, in funzione già da qualche giorno, è stato presentato ai cittadini nel pomeriggio di ieri, con la presenza del sindaco Marco Fioravanti, del direttore dei Musei civici, il professor Stefano Papetti, e dei gestori dei musei stessi.

"Abbiamo voluto creare – sottolinea il sindaco – un punto informativo che fosse al passo con i tempi, capace di accogliere al meglio turisti e visitatori. Piazza Arringo è il punto di partenza ideale per iniziare la scoperta della nostra città, ora ancor di più grazie a questo spazio pensato e realizzato ad hoc per tutti coloro che vogliono immergersi nell’atmosfera, nella storia e nelle bellezze di Ascoli". Lo spazio adibito è quello di sala dei Mercatori, ristrutturato per l’occasione, con tecnologie immersive e gigantografie che stupiscono il turista appena arrivato. "Abbiamo viaggiato e abbiamo visto come fanno nei musei più importanti – ha commentato il professor Papetti –. Quindi abbiamo creato prodotti pensati ad hoc per i turisti, come profumi, tè, candele, gioielli e tanto altro, ovviamente tutto ispirato alle opere presenti". Per l’occasione infatti, la gestione Ascoli Musei, rappresentata dalle cooperative ‘Integra’ e ‘Il picchio’, ha creato una sezione bookshop che proporrà merchandising ispirato alle collezioni comunali: "L’ essenza Crivelli’s Flavour, un’art collection candle, le soap experience al basilico, i bulbi di giglio dell’Annunciazione di Guido Reni e la Licini Gold, la linea di gioielli tratti dalle opere di Osvaldo Licini, e un’ampia scelta di pubblicazioni sull’arte, sui percorsi naturalistici, sulle tradizioni locali" hanno dichiarato i responsabili di Ascoli Musei Cristina Peroni e Cristiano Massari. È stata inoltre esposta la riproduzione originale e in grandezza naturale realizzata dalla National Gallery dell’opera più celebre di Carlo Crivelli, l’Annunciazione. Grazie alla presenza della celebre opera, l’Ufficio informazioni si propone come l’ideale punto di partenza per i gruppi che visiteranno la città.

Ottavia Firmani