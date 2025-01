Boom di ubriachi: ragazzina finisce in pronto soccorso

Nessun ferito per i botti sulla Riviera delle Palme anche quest’anno. Un dato positivo che va avanti dal lontano 2008, fatta eccezione per qualche episodio di lieve entità registrato nel 2011, nel 2013 e nel 2018. Le misure di prevenzione, ma soprattutto di informazione, hanno allontanato i numeri pazzeschi degli anni ’80 – ’90: 16 feriti nel 1988; 10 feriti nel 1989, 5 feriti con una prognosi riservata nel 1990; nel 2001 e 2003 altre prognosi riservate; 8 feriti nel 2006.

Negli ultimi anni, invece, è cresciuto notevolmente il numero dei giovani ubriachi che durante la notte di San Silvestro vengono soccorsi poiché trovati in stato di coma etilico o comunque in grave stato di ubriachezza. Nella notte dell’ultimo dell’anno e le prime ore del primo giorno del 2025 i soccorritori del 118 hanno prestato le cure a diversi giovani, l’ultimo paziente trasportato al pronto soccorso perché aveva bevuto a dismisura e che rischiava di finire in come etilico, è stata una ragazzina ancora minorenne. Per fortuna nessun caso grave, ma il personale della Potes-118 e i volontari della Croce verde e delle altre Pubbliche Assistenze, hanno avuto il loro da fare fino alle prime ore del mattino di ieri.

Verso le nove sulla statale Adriatica, fra via Gabrielli e via Mamiani vi è stato uno scontro fra un’auto e uno scooter. Il conducente di quest’ultimo mezzo è rimasto ferito ma, per fortuna, non in modo grave. Sul posto, oltre al personale del 118, per i rilievi di legge è intervenuto un equipaggio della polizia locale. Poco dopo sul lungomare Marconi un ottantenne del luogo, che viaggiava in sella alla sua bici, è caduto subendo un trauma facciale piuttosto serio. Pensava di aver raggiunto il marciapiede, ma non ha trovato l’appoggio con il piede cadendo pesantemente a terra. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dall’equipaggio della croce verde.

Durante la notte c’è stato da fare anche per i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Sono intervenuti in via Campania per spegnere l’incendio di un cassonetto per i rifiuti che rischiava di innescare le fiamme anche ad alcune auto parcheggiate nei pressi e per togliere un cavo dell’energia elettrica caduto sulla statale Adriatica nell’abitato di Grottammare.

Marcello Iezzi