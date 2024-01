Boom di visitatori nel periodo natalizio

Con un picco di visite rispetto allo stesso periodo del 2022, le festività natalizie si chiudono con soddisfazione per l’amministrazione comunale. Offida, archiviato il 2023 e pronti per il 500esimo anno del Carnevale Storico, si analizzano i dati delle visite turistiche registrate durate le festività natalizie. "Offida si conferma meta turistica e centro di interesse per visitatori – commenta l’assessore al turismo, Cristina Capriotti –. Se il 2022 può essere definito l’anno della ripresa, il 2023 registra un dato interessante: +28,16% rispetto all’annualità più rosea dell’ultimo triennio. Questo il dato complessivo delle visite registrate nei principali beni storico-artistici del Borgo: il polo museale Palazzo De Castellotti, il teatro Serpente Aureo, la chiesa di Santa Maria della Rocca, che nella sola giornata del 31 dicembre, ha visto ammirare la sua bellezza da ben 360 visitatori, registrando un +114% rispetto al 31 dicembre del 2022".