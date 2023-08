Boom di visualizzazioni sui social Numeri da record per la Quintana

Numeri da record, per l’edizione della Quintana dello scorso 6 agosto. Sono stati svelati alcuni dati che rendono l’idea di quanto ormai la rievocazione ascolana sia sempre più seguita anche attraverso i social. A cominciare da Instagram, dove dall’8 luglio al 6 agosto (dunque in meno di un mese) ci sono state quasi trentamila attività sul profilo ufficiale della Quintana. Ammonta a quasi due milioni, invece, il numero di visualizzazioni complessive dei contenuti pubblicati dal profilo nel periodo indicato, mentre le interazioni con i contenuti sono state oltre 32mila. Su Facebook, invece, dal 10 luglio al 6 agosto sono state registrate oltre 200mila interazioni con i post. Grande successo, inoltre, anche per la diretta della giostra. Oltre alle migliaia di persone che hanno seguito la Quintana di agosto su Vera Tv e su Radio Ascoli, spiccano i dati riferiti a chi invece ha preferito assistere alla medesima diretta ma preferendo Facebook o YouTube. Nel primo caso, su Facebook, ci sono state circa 45mila visualizzazioni, con oltre 51mila persone raggiunte e un picco di 2.490 utenti collegati in simultanea. Sul canale YouTube, invece, sono state riscontrate quasi 18mila visualizzazioni e un picco di 1.532 utenti collegati nello stesso istante.