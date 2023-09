Boom Monteprandone:: "Qualità e sicurezza"

"Negli anni abbiamo fatto investimenti per aumentare la qualità della vita e della sicurezza", afferma il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi. Sembra essere questo uno dei segreti per cui la località confinante con San Benedetto non ha subito lo spopolamento ed ha incrementato di 92 unità il numero dei propri abitanti. "Il nostro è un territorio appetibile, posto in posizione strategica, vicino alla costa, con lo sguardo sulla Vallata del Tronto, innervato da una fitta rete di strade primarie come il casello autostradale, l’Ascoli-Mare, la statale Adriatica, la Salaria. C’è lavoro grazie alla zona industriale e artigianale di Centobuchi che non risente della crisi generale del Paese. Negli ultimi anni si sono sviluppate nuove aziende, mentre il paese guarda alla crescita del turismo. Nel Borgo storico sono cresciute le attività commerciali e ricettive con diversi B&B, ma penso che ad attrarre nuovi abitanti sia anche la qualità e la quantità di servizi che il Comune mette a disposizione dei cittadini. Servizi a domanda individuale con tariffe basse, dopo scuola con un piccolo contributo, agevolazioni per le famiglie in difficoltà, investimenti nella scuola con tariffe di trasporto e di mensa bloccate da anni. Chi vuole acquistare un alloggio nuovo guarda anche ai servizi. La Tari, per fare un esempio, non subisce aumenti da 4 anni. Insomma facciamo una politica che va verso il cittadino – aggiunge Loggi – Ci sono centri di aggregazione, possibilità di far frequentare ai ragazzi tutte le discipline sportive, supermercati di qualità ed attività commerciali gestite da residenti. In questi giorni nel centro storico aprirà il cantiere per la realizzazione di nuovi 7 alloggi di edilizia popolare. Vogliamo riportare le persone nel Borgo, dove vi è stato già un centro incremento di abitanti e anche di piccole attività commerciali. Insomma copriamo i servizi a 360 gradi e chi investe nel nostro territorio trova sempre un’edilizia di qualità".

Marcello Iezzi