Borghese, seduzione Ascoli

Si sono concluse ieri pomeriggio le riprese della trasmissione ‘4 Ristoranti’ in onda su Sky Uno e su TV8, condotta dallo Chef Alessandro Borghese. Dopo aver coinvolto i ristoranti "Figli di" di Via Marucci con i titolari Stefano e Flavia Esposto, "Zeneat" di Via Napoli con la titolare Eleonora Balestra e "Chisc" di Via Cairoli con Emanuele Melchiorre, ieri pomeriggio è toccato a "Cusinè Royal 2.0" di Via di Vesta con il titolare Giorgio Pelliccioni. Un locale molto caratteristico posizionato a due passi da piazza Arringo e decisamente uno dei ristoranti rivelazione del centro storico di Ascoli. In mattinata lo Chef Borghese non si era sottratto alla tradizionale passeggiata in piazza del Popolo dove ancora una volta ha firmato autografi e ha posato per i vari selfie con i numerosi fans. A giudicare dal successo ottenuto tra le Cento Torri c’è da ipotizzare che le puntate ascolane, quando saranno messe in onda, toccheranno ascolti altissimi. E Alessandro Borghese ha davvero gradito questo bagno di popolarità tanto che ha poi postato sui social un commento decisamente positivo: "Ascoli potente e gentile – ha scritto lo chef – Ti affascina dalle mura cittadine. Ti consola tra le rue dei sei sestieri, attraversati col naso all’insù nel cercare le 100 torri. Ti lascia a bocca aperta con la rinascimentale Piazza del Popolo. Ti sazia con una tradizione gastronomica storica e leggendaria. Ti vizia con le sue olive". Insomma uno spot davvero accattivante per la città di Ascoli.

Valerio Rosa