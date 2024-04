Borghi da rilanciare e Pnrr. Sindaci e aziende a confronto

ArtLab, la piattaforma itinerante dedicata all’innovazione delle politiche e delle pratiche culturali ha scelto come prima tappa, Montalto borgo pilota per la Regione, con il progetto Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future. Ad ArtLab saranno presenti sindaci e delegazioni di 19 comuni vincitori del bando pnrr Attrattività dei borghi - Linea A, l’intera Unità di Missione per l’attuazione pnrr del MiC, l’Anci nazionale e dirigenti di Regioni e Province autonome, oltre ad aziende e rappresentanti del mondo imprenditoriale. "Un evento che la Regione Marche si onora di ospitare, preziosa occasione di riflessione su tematiche che plasmeranno il futuro del settore culturale internazionale e, allo stesso tempo, per approfondire le proposte culturali marchigiane - dichiara l’assessore alla Cultura, Chiara Biondi – ArtLab è un’officina di idee che, proprio da Montalto, diviene spazio di confronto e analisi delle politiche di sviluppo della cultura e delle prospettive dell’ecosistema culturale e creativo". Le fa eco la dirigente dei Beni culturali Daniela Tisi: "In questo bellissimo borgo marchigiano avranno la possibilità di confrontarsi con istituzioni e stakeholder nazionali sullo stato di avanzamento dei loro progetti di rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale. Si tratta sicuramente anche di una grande opportunità per far conoscere la bella realtà dei borghi marchigiani". "La due giorni di Montalto – ha evidenziato Ugo Bacchella di Fondazione Fitzcarraldo, curatore del programma - è un momento unico di confronto tra i diversi attori coinvolti nel delineare e attivare strategie e soluzioni operative necessarie per garantire l’attuazione efficace e omogenea degli interventi pianificati nei Borghi vincitori del progetto".

"ArtLab rappresenta un’occasione importantissima per Montalto, perché avremo modo di riflettere e confrontarci insieme agli altri borghi della Linea A sulle criticità e potenzialità che progetti di questo tipo possono presentare – ha affermato il sindaco di Mantalto Daniel Matricardi – Il fatto che nei giorni di ArtLab a Montalto si riuniranno anche la Commissione tecnica Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’Osservatorio Cultura della Regione Marche, ci riempie di orgoglio e valorizza ancora di più la nostra filosofia alla base del progetto Metroborgo MontaltoLab.

Marcello Iezzi