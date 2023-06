Borghi più belli d’Italia, a Offida l’assemblea

Domenica è stata una giornata di festa a Offida, per l’assemblea annuale dei 31 borghi marchigiani della rete deI Borghi Più Belli d’Italia e la consegna delle Bandiere. Presenti sindaci, rappresentanti comunali e delle istituzioni regionali. "Abbiamo celebrato a Offida la bellezza – commenta il presidente dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche, Amato Mercuri – ma anche il saper fare rete che, soprattutto nella nostra Regione, non è mai scontato. Abbiamo creato un gruppo di borghi molto unito, ma anche una sinergia con le Bandiere Arancioni per fare fronte comune nella promozione". Anche l’ amministrazione comunale di Offida non fa mancare la propria voce: "Ricorderemo questa giornata con estremo piacere – cosi commentano il sindaco di Offida, Luigi Massa e l’assessore al Turismo Cristina Capriotti –, un clima di festa in cui si è avuta l’opportunità di confronto tra le varie Amministrazioni in ottica di crescita e di consapevolezza su ciò che i Borghi possiedono e la direzione su cui ancora occorre lavorare per la conservazione, la bellezza e la crescita oculata dei nostri Borghi che hanno davvero tanto da offrire, con le loro specificità e caratteristiche, ciascuna differenti ma tutte componenti un puzzle perfetto in grado di attrarre e stupire".