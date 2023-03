Borghi più belli, il rinnovo

Entrare nel club dei "Borghi più belli d’Italia" è un po’ l’aspirazione di molti comuni che si sono messi in fila e che attendono di essere contattati per le necessarie verifiche dei requisiti necessari per farne parte. Tra questi vi è anche il comune di Cupra Marittima, che aspira di entrare nel Club con il Borgo di Marano, anche se c’è ancora da lavorare per raggiungere gli standard richiesti. Chi invece già vi fa parte, come il comune di Grottammare, non si fa certo sfuggire il del privilegio ed ha rinnovato l’adesione con il pagamento della quota annua che da diritto ad utilizzare la denominazione del marchio da apporre alle principali entrate del paese, sui documenti di comunicazione, sugli opuscoli informativi, sui manifesti, i cartelloni pubblicitari.

Il Comune viene anche inserito nel sito internet de "I Borghi più belli d’Italia" con la conseguente promozione dell’immagine a livello nazionale e internazionale e la presenza nella guida cartacea de "I Borghi più belli d’Italia" a disposizione degli operatori turistici. Come ogni cosa vola verso il rialzo dei costi, così dai 2.750 euro del 2018, ai 3.080 del 2021, l’adesione è passata a 4mila euro dal 2023, ma Grottammare c’è ancora e ci resterà a lungo.