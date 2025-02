Borghi rurali della Laga, festival al via

Via all’edizione 2025 del ‘Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga’. Un evento di grande rilevanza per la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale delle comunità montane del territorio. Il tema del 2025 sarà "Riconnessione tra le Aree Montane e le Zone Urbane e Costiere", evidenziando l’importanza di creare un equilibrio culturale e sociale tra le diverse aree geografiche di questo territorio. La cerimonia di apertura di questo Festival ci sarà domani qui ad Ascoli con un grande evento in programma nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani. Una importante occasione di confronto e riflessione sul ruolo delle comunità rurali nel contesto culturale e sociale contemporaneo. L’evento inizierà alle ore 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti e la registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Dopo il saluto del Sindaco Marco Fioravanti, si darà ufficialmente il via alla manifestazione con l’approfondimento sul tema "Le Comunità riunite per un riequilibrio culturale e sociale tra aree urbane e zone montane" a cura di Roberto Gualandri, Presidente del Coordinamento delle Comunità della Laga. Alle 11 ci sarà la Proiezione di un coinvolgente videoracconto sulle passate edizioni del Festival, un viaggio emozionante tra immagini e testimonianze delle comunità coinvolte. Poi ci sarà spazio per gli interventi istituzionali delle autorità presenti. La chiusura ufficiale della manifestazione è prevista per le 12.45. L’evento sarà moderato dalla giornalista e scrittrice Lisa Di Giovanni. "Invito tutti a questo straordinario evento dedicato alla cultura e alla tradizione delle comunità della Laga" ha detto il sindaco Marco Fioravanti. Il Festival proseguirà venerdì 28 a Roma a Palazzetto Mattei con gli appuntamenti che si susseguiranno fino alla fine del mese di luglio. A marzo ci saranno tre eventi, ad Acquasanta, Teramo e a Padula di Cortino.

Valerio Rosa