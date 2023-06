Borghi rurali, la prossima tappa a Valle Castellana

Sabato prossimo il Festival dei Borghi Rurali della Laga farà tappa nella frazione di Pietralta, comune di Valle Castellana. Alle 9.30 partenza per l’escursione da Pietralta al fiume Castellano, con dimostrazione del taglio alberi con carico e scarico animali da soma. Sfilata degli animali durante l’escursione. La stessa è adatta a tutti. In questa occasione si parlerà anche della fluitazione sul Castellano, attività molto importante che ha coinvolto queste zone insieme ad Ascoli a cavallo tra l’800 ed il 900. Alle 13.30 rientro al paese e ristoro con prodotti tipici del luogo offerti dall’associazione Madonna Degli Angeli. Alle 15.30 visita del borgo con dimostrazione esperienziale delle attrezzature dedicate alla lavorazione e al carico della legna (ferrature, capezze e basti). L’evento è completamente gratuito, basta solo prenotarsi per l’escursione per attivare l’assicurazione (Giuseppe: 339 1501955).