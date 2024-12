’Borgo accogliente’, ecco i fondi: "Nuovi progetti per i nostri Comuni"

Il bando regionale per la riqualificazione e la valorizzazione dei borghi storici iscritti nell’elenco della Regione Marche ha portato importanti finanziamenti anche nei comuni di Cupra Marittima (capifila del progetto), Massignano e Montefiore dell’Aso. I finanziamenti ammontano a 100 mila euro per ciascun Comune e 40 mila per i privati ma con una compartecipazione del 20%. Venerdì è stata pubblicata la graduatoria e il progetto ’Borgo accogliente’ è stato finanziato ottenendo anche un punteggio alto, 90 punti, al settimo posto della graduatoria regionale. "Subito dopo le elezioni, tra luglio ed agosto scorsi abbiamo affrontato con il Comune di Montefiore dell’Aso e il Comune di Massignano, la partecipazione al bando regionale ’Borgo Accogliente’ coinvolgendo anche i privati per investimenti da fare – ha affermato il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni – per il nostro Comune, oltre al finanziamento di 100mila euro da investire sulla piazzetta Belvedere Calcagno, sono stati finanziati altri tre progetti proposti da attività e associazioni operanti a Marano – aggiunge Piersimoni – Ringrazio la Regione Marche per l’opportunità, i colleghi sindaci Massimo Romani e Nazzareno Ciarrocchi, il progettista Giorgio Bisirri, i privati dei tre comuni che hanno partecipato presentando le proprie proposte progettuali, i tecnici e gli uffici comunali per aver lavorato alacremente al bando".

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco Massimo Romani. "Realizzeremo un complesso polifunzionale a Villa Santi di Massignano, che unitamente alla piazzetta prospicente sarà anche utilizzato per la promozione turistica e culturale". Per il comune di Massignano sono stati finanziati anche 6 progetti di privati. A Montefiore dell’Aso il finanziamento sarà utilizzato per il restauro e il risanamento conservativo del Chiostro di S. Francesco. Finanziati anche tre progetti di privati.

Marcello Iezzi