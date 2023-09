Borgo da Monte, nella scuola arriva un nuovo spazio all’aperto

La scuola dell’infanzia e primaria di Borgo da Monte a Monteprandone avrà un nuovissimo spazio dedicato allo sport e alle attività all’aria aperta. Il sindaco Sergio Loggi, annuncia che sono iniziati i lavori per la realizzazione del progetto RisorgiSport", pensato dalla Direzione Didattica dell’Istituto comprensivo Monteprandone, finanziato dalla Fondazione Carisap. L’inaugurazione è stata fissata per le ore 9,30 di venerdì 15 settembre. "I nostri bambini e i nostri ragazzi avranno un’area verde tutta loro dove poter svolgere attività sportiva, sia in ambito curricolare sia in ambito extra curricolare, nel quale verranno organizzati corsi di educazione motoriasportiva rivolti a tutti gli alunni specialmente a chi ha bisogni speciali dal punto di vista motorio, educativo, economico e sociale – afferma il sindaco Loggi –. E’ un progetto cui, con la Dirigente scolastica, abbiamo lavorato sodo e cui teniamo molto. E’ una riqualificazione di un’area verde della nostra piccola scuola presente nel borgo storico di Monteprandone permetterà di ampliare l’offerta formativa per gli alunni e le alunne che la frequentano".