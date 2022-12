Borgo Seghetti-Panichi celebra i forestali

In occasione della ricorrenza per la celebrazione dei 200 anni dei Carabinieri forestali dello Stato è stata organizzata una mostra che resterà aperta per tutto il mese di gennaio nella splendida location del Borgo storico Seghetti-Panichi a Castel di Lama, socio dell’associazioni Dimore storiche italiane, che rappresenta un luogo di storia, arte, bellezza e tradizione. Lo splendido complesso è immerso nel ‘Giardino ottocentesco’ ideato dal paesaggista e botanico Ludwig Winter, primo giardino storico bioenergetico d’Europa. La mostra giunge nel territorio marchigiano dopo essere stata esposta a Roma, Vallombrosa e a L’Aquila. L’esposizione, composta da fotografie storiche e pannelli illustrativi, è dedicata a una delle più longeve istituzioni dello Stato che, nel corso due secoli di storia , si è evoluta e trasformata in più momenti sapendo cogliere nei vari periodi le esigenze delle popolazioni in rapporto alla conservazione dell’ambiente e del territorio. Da un paese di inizio 800, l’economia della nazione era fondata sull’agricoltura e forte era la pressione sui boschi e su l territorio, si è arrivato attraverso un percorso ai giorni nostri, quado l’ambiente è diventato un tema fondamentale che vede al centro la cura della casa comune e un rapporto equlibrato tra società e natura.

Negli spazi antistanti la villa ieri c’erano anche i carabinieri a cavallo. A dare il benvenuto ai carabinieri forestali Stefania Pignatelli e la principessa Giulia Seghetti Panichi. I forestali sono stati in questi duecento anni custodi e in alcuni momenti artefici del processo di trasformazione del paesaggio forestale e territoriale nazionale realizzato a partire dagli anni ’50 del secolo scorso attraverso il rimboschimento oltre un milione e seicentomila ettari e le attività di controllo sul vincolo idrogeologico. La mostra inaugurata ieri sarà visitabile il 31 dicembre e 1, 7-8, 14, 15, 21-22, e 28-29 gennaio (sabato e domenica) con orario 10-13 e 15 e 18. Per scolaresche e gruppo è gradita la prenotazione presso il gruppo Carabinieri forestali al telefono 0736-45454 (orario 9 -12 feriali).

Maria Grazia Lappa