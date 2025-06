"Borgo Solestà, 35 anni di grandi conquiste"

I 35 anni della Polisportiva Borgo Solestà. Fervono i preparativi per la tre giorni di festeggiamenti allestiti al campo comunale di Monterocco per consentire ad una delle squadre più storiche della città di celebrare il traguardo raggiunto. Nata nel 1990 la realtà sportiva gialloblù ha sempre voluto favorire la crescita e l’aggregazione tra i ragazzi del quartiere fino a diventare un punto di riferimento in ambito provinciale. "Quando siamo partiti in questa zona della città non avevamo strutture sportive – ricorda il presidente Domenico Procaccini –. A seguire venne dapprima realizzato il campo di Shanghai e poi, dopo alcuni anni passati allo Squarcia, si decise di provvedere all’allestimento dell’attuale campo di Monterocco. Abbiamo sempre voluto creare un movimento sportivo in grado di aggregare ragazzi e famiglie. Nel primo decennio avevamo soltanto il settore giovanile e la terza categoria. A seguire siamo poi riusciti a centrare due volte la promozione in seconda, affrontando tornei nazionali e internazionali". Nel 2011 grazie al progetto ‘Facciamo goal alla disabilità’ che vede all’opera l’allenatore Vincenzo Ferranti, la Polisportiva è stata in assoluto tra le prime realtà italiane a promuovere l’integrazione sociale di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva, senza deficit motori importanti. "Un impegno grande che abbiamo fronteggiato con la presenza di un staff composto da tanti ragazzi – prosegue –. L’unico rammarico è che ancora tante famiglie non si sono volute aprire alla partecipazione dei figli a queste attività portate avanti con psicologici, preparatori e figure dotate di esperienza nel sociale. Quest’anno con questi ragazzi speciali siamo arrivati primi alle regionali e secondi nella finale nazionale persa col Torino". A dare man forte al direttivo del Borgo Solestà ci sono il vicepresidente Mariano Nociaro, Emidio Pizi e Massimo Zampini. Si partirà oggi pomeriggio con il memorial intitolato a padre Paolo Storani, storico frate che diede un contributo prezioso per la fondazione della Polisportiva. Nel torneo relativo alla categoria pulcini misti prenderanno parte 16 squadre e ben 14 società sportive. Domenica dalle 9 alle 13 previste finali e premiazione. Nel pomeriggio dello stesso giorno tutti in campo con alcune partite di calcio integrato. Alle 21 il Gran Galà per i 35 anni del Borgo Solestà con i soci fondatori, gli ex dirigenti e allenatori nonché i giocatori cresciuti in gialloblù e poi divenuti noti come Carpani, il baby prodigio Amadio, De Santis, Eleuteri, Ciarmela, Filiaggi, Rosa e altri. Domani sera il concerto degli StarLiga.

Massimiliano Mariotti