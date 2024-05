Borraccini guida la Croce Rossa: "Coinvolgerò giovani e pensionati"

Loredana Borraccini è la nuova presidente della Croce Rossa Italiana di Ascoli. Succede a Cristiana Biancucci che ha ultimato il suo mandato. L’elezione è avvenuta in seguito alle votazioni tenutesi nei giorni scorsi, e i cui risultati sono stati ufficialmente comunicati a tutti gli enti competenti nelle ultime ore. Loredana Borraccini, già dirigente prima in Provincia e poi alla Regione Marche, con impegno e dedizione si è dedicata al volontariato, e ora guiderà l’organizzazione avvalendosi di un team di consiglieri di grande esperienza: Maria Virginia Boni, Mauro Gionni e Sandro Marozzi, il consigliere giovani Mauro Tarli e Marina Fioravanti, che ricoprirà il ruolo di ispettrice delle Infermiere Volontarie.

Presidente innanzitutto complimenti anche per il voto plebiscitario che l’ha portata a vincere le elezioni: è felice?

"Sono molto felice, e devo ringraziare tutti i volontari che mi hanno eletto come loro rappresentante. Sarà comunque un grande lavoro di squadra ".

Da quando si è così legata alla Croce Rossa di Ascoli?

"Sono entrata in Croce Rossa quattro anni fa. Ero prossima alla pensione e quando lavori e hai un ruolo impegnativo, non vedi l’ora di staccare e dedicare il tuo tempo a qualcosa di diverso. Non potevo più pensare al lavoro che ti prende in maniera febbrile. Ho scoperto così una realtà stupenda. Diventare volontaria della Croce Rossa è stata una scelta di vita, per trovare un equilibrio che stavo perdendo, dietro a problemi e persone a cui davo troppo peso. Aiutare chi è in difficoltà, chi ha bisogno, i loro sguardi, le loro sofferenze, ti danno emozioni che non è facile poi raccontare a parole. Il corso che ho sostenuto e stato di grande sollievo e ho trovato l’umanità che cercavo".

E’ entrata in Croce Rossa in piena Pandemia: cosa ha dato lei all’associazione?

"Ho fatto subito chiarezza che avrei potuto portare solo la mia conoscenza della parte amministrativa e organizzativa. Il resto lo hanno fatto tutti gli altri, compresa la presidente Cristiana Biancucci. Sono stata quattro anni nel direttivo con la presidente mi ha voluto nel suo staff. Anni straordinariamente emozionanti".

Cosa eredita dalla Biancucci?

"Un’associazione viva con volontari preparati e di grande disponibilità. Un parco macchine rinnovato e tanta voglia di mettersi al servizio degli altri. Purtroppo nel mondo c’è una flessione del volontariato e questa poca partecipazione è un po’ il riflesso della crisi sociale che è in atto in questo momento. Il mio impegno sarà quello di coinvolgere maggiormente i giovani e i ‘giovani pensionati’ perché abbiamo bisogno di tutti. L’altro obiettivo è quello di creare una casa di comunità che possa prendersi cura dell’assistenza sanitaria di prossimità".

Valerio Rosa