Borraccini:: "Noi siamo rimasti qui"

Ultime ore a disposizione di Sergio Loggi per ritirare le dimissioni rassegnate. La situazione in Provincia non ha fatto registrare novità nella giornata di ieri, dopo che lo stesso presidente dimissionario aveva ammesso di essere in una fase di attente valutazioni in merito. Se entro le 14, orario di chiusura degli uffici di palazzo San Filippo, Loggi non comunicherà la sua volontà di rivedere la sua decisione tutto proseguirà secondo l’iter previsto. Le preoccupazioni restano legate al dissesto che aveva visto la pronuncia della Corte dei conti. Con una nota il vice presidente Borraccini e i consiglieri dell’ente hanno voluto nuovamente fare chiarezza. "Il 29 aprile 2024 abbiamo ricevuto la delibera della Corte dei conti che annunciava ufficialmente l’avvio della procedura di dissesto. Questa notizia ha colto tutti di sorpresa e ha suscitato una forte scossa all’interno dell’ente in quanto come già ribadito, il consiglio provinciale non era mai stato messo al corrente delle risultanze scaturite dagli incontri con la Corte dei conti. Tuttavia, desideriamo sottolineare che noi, in qualità di consiglieri provinciali, abbiamo scelto di rimanere al nostro posto, affrontando le sfide con responsabilità e impegno. Abbiamo intrapreso incontri con i vertici della Corte dei conti della regione Marche, della Prefettura e con esperti nazionali nel campo amministrativo e legale, al fine di ottenere chiarezza sulle cause che hanno portato a questa situazione e di ricevere indicazioni su tutte le possibili azioni da intraprendere. Continueremo a lavorare instancabilmente per trovare soluzioni concrete e affrontare le sfide che ci sono state presentate". La prossima mossa sarà il ricorso in appello avverso la decisione della Corte per ottenere una sospensiva dello stato di dissesto.

mas. mar.