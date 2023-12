Borsa di studio all’Ulpiani

Anche quest’anno l’Istituto Agrario Ulpiani ha celebrato l’impegno e la passione nella crescita della conoscenza delle materie agrarie con il conferimento della borsa di studio intitolata a Gabriele Vitelli, eclettico e intuitivo ricercatore presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura scomparso tre anni fa. Quest’anno la borsa è stata assegnata alla giovane Elisabetta Federici che ha dimostrato di saper accompagnare ai brillanti risultati scolastici una costante crescita culturale e umana, tanto da riconoscere alla studentessa, oltre alle evidenti doti intellettive, un approccio empatico e curioso allo studio, alle relazioni interpersonali e alle tante passioni, coltivate anche fuori dall’istituto scolastico, spaziando dalla musica, alla gastronomia ed accoglienza (sapienza e tradizione di famiglia), passando per gli adorati gatti e le sognate moto.

Elisabetta ha così incarnato alla perfezione quegli ideali che hanno permeato la vita di Gabriele Vitelli, uomo sorprendente ed entusiasta studioso, che ha saputo intrecciare la propria sete di conoscenza ad un approccio sempre gentile e concreto sul lavoro, nel proprio contesto sociale e in ambito familiare. Proprio la famiglia ha voluto istituire questa borsa di studio disegnandola, appunto, sulla personalità e sull’esempio di Gabriele, con la previsione per cui nella selezione del beneficiario, oltre ai meriti scolastici, fossero considerati anche l’impegno sociale e la vivacità culturale. Nei precedenti anni scolastici sono stati premiati Maria Pontalti e Luca Fabiani.