Borsa mercato del lavoro:: "Ecco cosa cerchiamo"

Richiesta e offerta turistica si sono incontrate, ieri, in occasione della 5ª Borsa Mercato del Lavoro. Accolti dagli studenti dell’Alberghiero Buscemi e dagli addetti della Confcommercio, sono stati tantissimi, i giovani e meno giovani che si sono avvicinati alle 39 postazioni delle imprese alla ricerca di personale di vario genere. Cameriere, barista e aiuto pizzaiolo sono le figure professionali ricercate da Roberta Ricci del bar ristorante dello stabilimento balneare Lido Azzurro di San Benedetto: "Cerco di confermare sempre la stessa squadra – afferma – due anni fa proprio in occasione della borsa mercato ho trovato una ragazza alla prima esperienza che tuttora lavora con me. Ma avendo appena acquisito una nuova attività, Bar Savoir Faire, devo effettuare degli spostamenti per la stagione estiva". Aureliano Mascaretti dell’hotel Cristal di Cupra Marittima è alla ricerca di aiuto in cucina e cameriere: "Oggi risulta difficoltoso trovare personale nel nostro ambito. Ma su questa difficoltà c’è da ragionarci: se il dipendente ha una giusta retribuzione lo ritrovi, diciamo, fedele, negli anni. Certamente in ambedue i casi ognuno deve svolgere il suo ruolo". Francesca Bollettini dell’hotel La Maestra di Grottammare ricerca figure quali aiuti cuoco, lavapiatti e cameriere ai piani: "Da un po’ di anni a questa parte riscontriamo difficoltà a reperirle. Questa crisi me la spiego in quanto essendo l’Italia basata sul turismo ovvio che quanti trovano lavoro per tutto l’anno lo preferiscono".

Tra i giovani in attesa di poter affrontare dei colloqui ci sono Camila e Candela Sciara, sorelle di nazionalità argentina, rispettivamente di 21 e 24 anni. Entrambe sperano di trovare occupazione come cameriera di sala. "Da tre mesi viviamo a Grottammare – affermano – e per noi in Italia sarebbe la prima esperienza in tal senso. Abbiamo però lavorato in Argentina. Pur di lavorare, in ogni caso, siamo disponibili anche ad impegnarci in altre mansioni". In apertura della giornata c’è stato il saluto di Fausto Calabresi, presidente provinciale e della delegazione sambenedettese della Confcommercio, con Daniele Fabiani dell’Ebt e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali coinvolte, Cgil Filcams, Cisl Fisascat, UILTuCS: c’era anche il sindaco Antonio Spazzafumo, che ha voluto ringraziare tutti gli organizzatori per l’importante spazio di incontro a favore dello sviluppo del settore turistico e dell’accoglienza, e con lui gli assessori Laura Camaioni e Cinzia Campanelli. Erano presenti anche i vicesindaci di Cupra Marittima e Acquaviva Picena, territori coinvolti nella ricerca.

Stefania Mezzina