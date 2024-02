Borsa ricerca: responsabile iniziative promozionali

Offerta di borsa ricerca per laureati under 36. Associazione del settore formazione con sede a Pesaro cerca un addetto/a alla promozione di corsi di formazione in ambito turistico per attività di orientamento e marketing. E’ richiesta la laurea triennale o magistrale, una buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche (pacchetto Office). L’annuncio è rivolto a persone con un’età tra i 18 e i 35 anni, residenti nella regione Marche e iscritti presso uno dei centri per l’impiego sempre della regione Marche, non percettori di Naspi o dis-coll. Si richiede anche la disponibilità lavorativa di 32 ore settimanali. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a: centroimpiegopesaro.ido@regione.marche.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando al link https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6906.