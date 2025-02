Borse di studio di Cupra a Cristiano e Cristian

Com’è ormai consuetudine in questo periodo l’amministrazione comunale di Cupra Marittima consegna le due borse di studio, del valore di 250 euro ciascuno, all’alunno più meritevole frequentante, rispettivamente, la scuola Primaria e la Secondaria di primo grado del locale Istituto Comprensivo. I nominativi sono stati forniti dagli insegnanti della scuola in base ai migliori risultati conseguiti nell’anno scolastico 2023-2024. I vincitori della borsa di studio sono due maschi: Cristiano Mora e Cristian Tacconi. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta nella sala consiliare, dove il sindaco Alessio Piersimoni ha consegnato gli assegni nelle mani dei rispettivi genitori dei minorenni. All’evento erano presenti la dirigente scolastica Gaia Gentili e l’assessore ai servizi sociali, Eleonora Sacchini. Nel suo breve intervento il primo cittadino ha inviato gli studenti a rimanere sempre curiosi, con la voglia di apprendere e crescere anche attraverso lo studio. Il premio vuole essere un incentivo allo studio e al buon comportamento in classe e nella vita di tutti i giorni.