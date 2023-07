Borse di studio grazie al Bim

A Spinetoli è andata in scena la cerimonia di consegna delle borse di studio del pacchetto scuola Bim per gli studenti meritevoli. "La consegna delle borse di studio per gli studenti meritevoli è un appuntamento, che ormai da anni interessa i nostri ragazzi – dichiara il sindaco Alessandro Luciani – , colgo l’occasione per ringraziare il Bim Tronto per l’attenzione, che sempre mostra al nostro territorio, alla scuola e alla cultura. L’amministrazione comunale si congratula con i vincitori, augurando loro nuovi traguardi di successo personali e professionali. Il nostro obiettivo è di riconoscere loro, attraverso un piccolo contributo economico, l’impegno che hanno profuso negli studi e i risultati raggiunti. L’istruzione per i giovani è importante, perché contribuisce a gettare le basi di un futuro personale oltre che professionale".