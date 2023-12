Borse di studio più alte con il Bim Tronto

Il Bim Tronto ha aumentato il numero, sia delle borse di studio dedicate agli studenti delle scuole superiori portandole da 160 a 200, sia delle tesi di laurea premiate degli studenti universitari passando da 3 a 5. "Le crisi in cui siamo immersi in questo momento storico – dicono dall’ente presieduto da Luigi Contisciani – hanno ripercussioni evidenti sulle vite e sul benessere sociale e economico delle famiglie, per questo si è scelto di incrementare l’aiuto concreto che ogni anno viene sostenuto attraverso il pacchetto scuola Bim con borse di studio e premi di laurea". Per quanto riguarda, dunque, gli studenti delle superiori, il Bim Tronto ha bandito un concorso per complessive 200 borse di studioo. I potenziali destinatari sono gli alunni delle scuole medie superiori, sia statali che legalmente riconosciute, che a conclusione dell’anno scolastico 20222023 abbiano ottenuto la media di almeno 7,5010, o abbiano riportato la votazione non inferiore a 86100 agli esami di maturità, e che si trovino nelle condizioni previste dal bando. Le borse di studio sono così suddivide: 155 di 300 euro l’una annue sono riservate agli studenti iscritti dal primo al quarto anno, 45 di 500 euro l’una annue sono invece riservate agli studenti iscritti all’ultimo anno. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 28 febbraio 2024.

