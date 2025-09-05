Borse scarpe e accessori contraffatti, maxi sequestro e 2 denunce: ecco come spezzare la ‘catena del falso’

Ascoli Piceno, 5 settembre 2025 – Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha portato a termine un’importante operazione contro la contraffazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica. Le indagini, scattate a seguito della denuncia di un noto brand nazionale, hanno permesso di individuare un vasto giro di prodotti falsi in vendita in un negozio di San Benedetto del Tronto.

I finanzieri della Compagnia locale, dopo mirati approfondimenti investigativi, hanno denunciato due imprenditori campani, entrambi cinquantenni, per violazioni agli articoli 473 e 474 ter del Codice Penale, riguardanti la contraffazione e l’aggravante di reato.

Su richiesta della Procura, sono stati eseguiti 13 decreti di perquisizione in diverse sedi aziendali dislocate nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro e Urbino, Macerata, Pescara, Chieti, L’Aquila e Napoli.

All’operazione hanno preso parte 40 militari del Comando Provinciale, che hanno sequestrato complessivamente 52.000 articoli contraffatti, tra borse, scarpe, valigie e accessori vari, tutti recanti il marchio “Rocco Barocco”. Il valore stimato della merce si aggira intorno ai 3 milioni di euro. L’attività investigativa mira non solo a smantellare la cosiddetta “catena del falso”, ma anche a colpire i guadagni illeciti derivanti da tali condotte. Come ricordano le Fiamme Gialle, la contraffazione rappresenta un vero e proprio “moltiplicatore di illegalità”, in quanto alimenta fenomeni paralleli come lavoro nero, evasione fiscale, riciclaggio, immigrazione irregolare e infiltrazioni criminali.