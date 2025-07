Borseggiatori traditi dalla propria auto: arrestati a Porto d’Ascoli

A tradirli è stata proprio l’auto a bordo della quale si stavano muovendo. Nella notte di venerdì i carabinieri di San Benedetto hanno arrestato due uomini italiani, accusati di aver rubato una borsetta e di aver utilizzato in maniera fraudolenta una carta bancomat con la quale hanno anche prelevato dei soldi. L’episodio è avvenuto a Porto d’Ascoli, dove una donna stava trascorrendo la serata con il marito e alcuni amici in uno stabilimento balneare della zona. Durante la serata la donna si è accorta che due uomini, con mossa fulminea, avevano preso la sua borsa e si stavano allontanando velocemente. Senza esitazione ha contattato i carabinieri, fornendo una descrizione precisa dei due sospetti e dell’auto su cui si erano allontanati. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti, raccogliendo ulteriori dettagli e avviando immediatamente le ricerche. Un tempismo che ha premiato gli investigatori. È infatti stata proprio l’auto segnalata dalla donna a permettere di rintracciare i malviventi: il veicolo, individuato poco distante, è stato fermato e sottoposto a controllo da parte dei carabinieri. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto la borsa rubata, insieme a una somma di denaro appena prelevata da un bancomat utilizzando la carta sottratta alla vittima. Gli uomini sono stati quindi accompagnati presso la caserma di Viale dello Sport, dove al termine delle formalità di rito sono stati dichiarati in stato di arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. La refurtiva è stata interamente restituita alla donna, che ha voluto ringraziare i militari per la prontezza dell’intervento, capace di chiudere il cerchio in pochissimi minuti e di recuperare quanto sottratto.

e. l.