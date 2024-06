Boschi: "Bolkestein recepita da chi ora piange"

Restituire all’Europa il ruolo di partner centrale nel dibattito mondiale, promuovere la formazione di un’unione federale degli stati europei: Stati Uniti anche nel vecchio continente. È questo il messaggio che ieri sera Elena Boschi ha rivolto alla platea riunitasi nella suggestiva cornice del Medusa Beach e perlopiù formata da membri di Italia Viva: un appuntamento nel quale la Boschi ha lanciato la candidatura al parlamento Ue, per la circoscrizione Italia Centrale, di Marietta Tidei, già deputata e consigliera regionale del Lazio. È stata l’occasione, per i renziani, non solo di far riecheggiare i consueti leitmotiv, ma anche di ritornare sul territorio, parlando delle questioni che maggiormente appassionano la riviera, come l’annosa questione della Bolkestein. "Voglio ricordare che chi oggi si erge a paladino contro la Bolkestein – ha detto la Boschi – era al governo Berlusconi quando quella direttiva venne recepita. Chi ci dice che serve più la forza del singolo stato che l’Europa, poi va sistematicamente a bussare alla sua porta. La nostra coalizione è l’unica che dice a chiare lettere che dell’Europa abbiamo bisogno". Il gruppo a sostegno degli ‘Stati Uniti d’Europa’ è formato, oltre che da Italia Viva, anche da Più Europa, Psi, Radicali Italiani, Libdem e Italia C’è. A sostenere la candidatura di Tidei sono intervenuti anche il vicesindaco Tonino Capriotti, i presidenti Iv Fabiola Caprari (regionale), Maria Stella Origlia (provinciale) e Alfredo Spinozzi (comunale). Hanno assistito anche diversi esponenti dell’amministrazione comunale, dall’assessore al bilancio Domenico Pellei, membro di Centro Civico Popolare come peraltro Elena Piunti. Tra i consiglieri, presenti anche Giselda Mancaniello e Barbara De Ascaniis (San Benedetto Viva) e Gino Micozzi (Libera) e l’ex deputato Orlando Ruggieri. La Boschi ha anche affermato che, tra le prime cose da chiedere all’Europa, c’è la riattivazione del Mes sanitario da 37 miliardi: "E’ chiaro che ci servono più risorse, ma finora l’Italia non ne ha trovate altrove". Altri punti, quindi, sono stati toccati dalla stessa candidata: "Proporremo l’elezione diretta del presidente della Commissione europea – ha aggiunto la Tidei – nonché il superamento del diritto di veto e l’attribuzione, al parlamento Ue, del potere di iniziativa legislativa. Siamo qui con la convinzione di dover rimanere nel grande sogno europeo, ma con l’idea di riformarlo. Quindi serve un grande sforzo da parte del territorio, che ringrazio per tutto quello che ha dato e continua a dare a questa causa".

Giuseppe Di Marco