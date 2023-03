Boschi urbani, si piantano alberi per l’area camper

Nei giorni scorsi ad Acquaviva si è tenuta una importante iniziativa ambientale, con la realizzazione del progetto Boschi urbani. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale e Associazione Stile Macrobiotico. Nell’area compresa tra Via Dante Alighieri e Via Alessandro Manzoni, dove l’amministrazione ha già individuato come prossimo progetto la realizzazione di un area sosta camper, molti volontari del paese hanno potuto mettere a dimora numerose tipologie di essenze arboree. "Il Progetto si pone l’obiettivo di proporre la realizzazione di boschi urbani per contrastare la cementificazione – afferma in una breve nota il sindaco Sante Infriccioli –. Per l’Amministrazione comunale di Acquaviva è il primo intervento realizzato nell’ottica di ripartire da questo punto del paese per la cura ed il rispetto dell’Ambiente e ringraziamo l’associazione Stile Macrobiotico con i suoi tanti volontari per la fattiva collaborazione e la sensibilità con la quale il nostro obiettivo è quello di coinvolgere l’intera popolazione comunale". Il prossimo passo, adesso, sarà la concretizzazione dell’area camper molto richiesta da questa fascia di turisti.