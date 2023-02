Botta e risposta: a Castel di Lama la politica si scopre sensibile al verde

Le piante sono diventate una vera e propria ossessione per i politici di Castel di Lama. Da una parte l’opposizione, tramite la voce del consigliere Gianluca Re, punta il dito contro il sindaco Mauro Bochicchio e l’assessore Marco Mattoni, rei di aver tagliato i tigli in via Roma. Si spinge al punto di definirli ‘Giunta motosega’. Dall’altra il sindaco si difende sottolineando che sono state piantate e verranno impiantate numerose essenze arboree. Un botta e riposta che è destinato a scrivere la storia della campagna elettorale di Castel di Lama. Un dibattito che sta suscitando viva soddisfazione per gli ambientalisti, visto che si fa a gara a chi impianta più alberi e si prende cura di essi.

L’auspicio è che i nuovi alberi portino nuovo ossigeno alla città. Nei giorni scorsi in via dei delle Partigiane (ex Via della Libertà), che in passato era piantumata di palme, distrutte dal punteruolo e rimaste per anni come fantasmi lungo il viale, sono state messe a dimora una nuova fila di piante. I lavori sono stati coordinati dal professore Camillo di Lorenzo. "Oggi – dichiara il sindaco Mauro Bochicchio – in collaborazione con il professore Camillo di Lorenzo abbiamo messo a dimora una nuova fila di alberi intraprendendo quel percorso virtuoso che doveva partite quando il viale fu spogliato del suo patrimonio arboreo, ma che evidentemente a nessuno realmente interessava".

Subito è scattata sui social la risposta del consigliere Re che ha ribadito che l’amministrazione Ruggieri ha piantato ben 88 piante su tutto il territorio. L’auspicio è che questa sensibilità per il verde rimanga per sempre, visto che il territorio di Castel di Lama è stato trasformato negli anni in una colata di cemento.

m.g.l.