Botta e risposta tra Atletico e Fossombrone

ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, Nonni, Feltrin; M. Camilloni, Ceccarelli (45’st Didio), Vechiarello, Olivieri, Ascoli (22’st Antoniazzi); Maio, Minicucci (25’st Coquin). A disp.: Galbiati, Scimia, Valentino, Dondoni, D’Alessandro. All.: Simone Seccardini

FOSSOMBONE (4-4-2): Bianchini; Bianchi (38’st Satalino), Urso, Giunchetti, Procacci; Amerighi, R. Pandolfi (19’st Conti), L. Pandolfi (16’st Bucchi), Thiane (38’st Fraternali); Broso (25’st Kyeremateng), Casolla. A disp.: Amici, N. Camilloni, Podrini. All.: Michele Fucili.

Arbitro: Arnese di Teramo

Reti: 35’st Maio, 39’st Casolla.

Note. Spettatori 200 circa di cui 40 ospiti. Espulso al 46’st Camilloni per proteste. Ammoniti: Mazzarani e Mister Seccardini per proteste; Broso e L. Pandolfi. Angoli 8-2. Rec.: 1’-5’.

Finisce in parità il derby tra Atletico Ascoli e Fossombrone. Una partita non bellissima, molto spezzettata dai continui falli tattici, che l’arbitro Arnese di Teramo non è riuscito a contenere. Poche le emozioni, con i bianconeri di casa che ci hanno provato di più, sono passati anche in vantaggio, ma poi a causa di una clamorosa ingenuità difensiva hanno subito la rete del pareggio nell’unico tiro in porta degli ospiti. La gara si è aperta con il colpo di testa di Broso su cross di Amerighi, con pallone alto sopra la traversa. L’Atletico spinge, ma le conclusioni di Minicucci, Maio e Mazzarani sono ribattute in qualche modo dai difensori ospiti. Alla mezz’ora, la più ghiotta palla-gol dei padroni di casa: Maio rimette in area un bel pallone che Nonni, in mezza girata, devia vero la porta esaltando l’istinto del portiere Bianchini che respinge. Cinque minuti dopo Minicucci dribbla il portiere e deposita il pallone in rete, ma per l’assistente, era partito in posizione irregolare.

La ripresa si apre con una conclusione dalla distanza di Olivieri alta sopra la traversa. Ci prova Ceccarelli, ma anche stavolta la mira non è quella giusta. Dall’altra parte ci prova Procacci su punizione, il pallone gira, ma termina comunque sul fondo. Entra Coquin per Minicucci e il francese si vede subito con un tiro deviato che si trasforma in un pallonetto insidioso che il portiere Bianchini alza sopra la traversa. L’Atletico passa al 35’ con una gran botta di Feltrin da fuori area, respinta a mani aperte dal portiere Bianchini e Maio di testa in tuffo ribadisce in rete. La gioia dura poco. Cross di Procacci, il portiere Pompei chiama il pallone, ma Casolla è lesto ad anticiparlo e a toccare quel tanto da infilare la sfera in rete. C’è tempo per l’espulsione di Camilloni, colpevole di aver detto qualcosa di troppo al direttore di gara, poi tutti sotto la doccia per un pareggio che alla fine accontenta tutti.

Valerio Rosa