Botte a un 16enne in pieno centro

Movimentato episodio nel tardo pomeriggio di giovedì nel centro abitato di Grottammare, dove un gruppo di ragazzi del luogo, sui 16 anni, d’origine straniera, ha inseguito e picchiato un ragazzo di Grottammare, coetaneo, figlio adottivo di un professionista del luogo, a sua volta figlio di un ex sindaco della città. La vittima dell’aggressione era in monopattino ed è stato chiamato per nome dai giovani che l’hanno inseguito fin sotto la pineta Ricciotti dove l’hanno bloccato e malmenato. Il ragazzo è stato poi soccorso dal personale di un vicino locale pubblico. Scattato l’allarme alle forze dell’ordine, per opera di alcuni cittadini, i giovani se la sono data a gambe sparpagliandosi per le vie del centro, ma sono stati inseguiti da quattro carabinieri che li hanno riconosciuti quasi tutti e qualcuno sarebbe già stato identificato in modo ufficiale.

"Ho assistito personalmente all’accaduto – racconta un testimone – ed ho sentito che i giovani che inseguivano il ragazzo con il monopattino lo conoscevano, perché a un certo punto l’hanno chiamato per nome. Mentre mi trovavano in un negozio del corso ho visto la scena dei giovani che scappavano verso la pizzeria New Fire Place e a poca distanza quattro carabinieri che li inseguivano. Ho colto la sensazione che i commercianti del centro sono preoccupati per il comportamento di questi ragazzi che potrebbero essere non nuovi a simili eventi". Ora la vicenda è all’esame dei militari dell’arma che stanno svolgendo le indagini sul delicato caso e confermano che qualcuno del gruppo è stato identificato e che nelle prossime ore il quadro potrà essere completo. Circa le preoccupazioni espresse dai commerciati e dai cittadini del centro, le forze dell’ordine confermano che vi sono state alcune segnalazioni e che l’attenzione su questo fenomeno è massima.

ma. ie.