Botte a un cane e al suo proprietario. Condannato a 8 mesi di reclusione

Il giudice del tribunale di Ascoli ha condannato a otto mesi di reclusione un 26enne originario del Gambia arrestato dai carabinieri di San Benedetto venerdì 26 luglio 2024, accusato di lesioni personali aggravate e maltrattamento di animali. L’aggressione è avvenuta davanti al supermercato Lidl a San Benedetto, dove l’uomo ha preso a calci un cagnolino e poi colpito il suo anziano proprietario con pugni al volto, mandandolo in ospedale. Tutto è iniziato quando l’extracomunitario, senza alcun motivo, ha dato due calci a un fianco del cane, un pinscher, e poi sferrato due violenti pugni al volto dell’anziano, già in precarie condizioni di salute, che cercava di difendere il suo animale. L’uomo è caduto a terra dolorante, mentre l’aggressore cercava di allontanarsi. Alcuni presenti hanno soccorso l’anziano e chiamato il numero delle emergenze. I carabinieri, giunti sul posto, hanno arrestato il 26enne in flagranza di reato. Le immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato hanno documentato l’intera aggressione, confermando i racconti della vittima e dei testimoni. Su ordine del sostituto procuratore Cinzia Piccioni, l’aggressore è stato immediatamente rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto ad Ascoli. In occasione dell’udienza di convalida dell’arresto ha ammesso le sue responsabilità. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’anziano colpito a pugni ha riportato gravi lesioni al volto, in particolare ai denti, ed è stato ricoverato all’ospedale Madonna del Soccorso dove è stato medicato per le conseguenze dell’inopinata e assurda aggressione subita. Su richiesta dell’avvocato difensore Simone Matraxia il gambiano è stato sottoposto a perizia psichiatrica che ha attestato la semi infermità mentale dell’imputato, infine condannato a otto mesi e al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro in favore dell’anziano picchiato.

Peppe Ercoli