Botte da orbi fuori dalla stazione di San Benedetto: scontro fra italiano e nordafricano

Prima baci e abbracci e poi botte da orbi nel piazzale antistate la stazione ferroviaria di San Benedetto, fra un uomo d’origine nord africana e una donna dell’Italia del nord, entrambi, probabilmente sbronzi. È accaduto intorno alle 14 di ieri, quando i due hanno iniziato a picchiarsi a sangue. Qualcuno dei presenti ha cercato di dividerli, ma non c’è stato nulla da fare, tanto che sono state chiamate le forze dell’ordine e il 118. Sul posto sono arrivate le pattuglie di carabinieri e polizia, un’ambulanza della Potes 118 ed una della Croce verde. Durante il parapiglia la donna è caduta e l’uomo ha continuato a picchiarla, ma quando sembrava destinata a soccombere, la cittadina italiana è riuscita a reagire, si è alzata ed ha sferrato una gragnola di pugni alla testa e al volto dell’uomo. Sono stati momenti di grande tensione ed è stato decisivo l’arrivo delle forze dell’ordine per porre fine al parapiglia. I due contendenti, che secondo alcuni presenti una mezz’ora prima della scazzottata si stavano scambiando coccole davanti alla stazione ferroviaria, sono stati stabilizzati a bordo delle ambulanze e poi trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso, ma le loro condizioni, almeno quelle fisiche, non sono preoccupanti. Polizia e carabinieri li hanno identificati entrambi.