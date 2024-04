Botte e minacce a moglie e figli. Lui patteggia un anno e mezzo

Ha patteggiato la pena di 18 mesi di carcere un 37enne ritenuto colpevole dal tribunale di Ascoli di maltrattamenti e prevaricazioni in famiglia. Il giudice ha concesso all’imputato la sospensione della pena, condizionandola alla partecipazione ad uno specifico percorso di recupero. Difeso dall’avvocatessa Federica Cocchieri, l’uomo era imputato di maltrattamenti, minacce e lesioni personali aggravate. A denunciarlo era stata la moglie assistita dall’avvocatessa Serena Ramoni che si è costituita parte civile così come altri soggetti assistiti dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso. La coppia era sposata da tempo e dall’unione sono nati figli. Il rapporto si è man mano deteriorato finché la donna ha denunciato quanto accaduto da gennaio 2022 in poi. Ha riferito che il marito l’avrebbe sottoposta a ripetute ingiurie anche in presenza dei figli. "Brutta stupida, cretina, non capisci niente devi stare zitta, non mi devi rompere i…".

L’uomo non si sarebbe però limitato al linguaggio ingiurioso, ma avrebbe anche picchiato la moglie prendendola a schiaffi, strattonandola e minacciandola di morte. Nel corso della lite avvenuta a fine giugno 2022 ha colpito con uno schiaffo al volto anche la figlia più grande, causandole lesioni. In un’altra circostanza l’uomo ha raggiunto moglie e figli che stavano trascorrendo del tempo libero a Colle San Marco; in questa circostanza ha preso ad insultare la sorella della moglie, minacciando di incendiarle l’auto. Era il 10 luglio e quel giorno l’ascolano minacciò anche il compagno dell’ex cognata: "cocainomane di merda, te la farò pagare, ti spacco la faccia". Tanti anche i messaggi intimidatori inviati all’ex consorte attraverso WhatsApp: "Le sberle che hai preso te le sei meritate, anzi te ne dovevo dare di più: mi dispiace che non ti ho fatto fuori quando c’ho avuto l’occasione. Troppo poco… ti dovevo far fuori così mi levavo il pensiero, un pericolo di meno, ti dovevo ammazzare da piccola". Oltre all’ex moglie, nel processo contro l’ascolano sono parte civile anche i figli, l’ex cognata e il compagno di quest’ultima. Nel corso dell’ultima udienza la difesa ha avanzato richiesta di patteggiamento che dovrebbe essere definitivamente ratificata in occasione della prossima udienza. Di fatto sono in costante ascesa i processi per reati commessi in famiglia, con vittime mogli, fidanzate, conviventi e talvolta anche figli. Un fenomeno che è aumentato anche grazie all’incremento delle denunce delle vittime.

Peppe Ercoli