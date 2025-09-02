Botte e minacce al figliastro. Un 59enne finisce nei guai

La Procura di Ascoli ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di abuso di mezzi di correzione, lesioni personali e minaccia grave. Accuse che l’uomo, difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, ha respinto nel corso dell’interrogatorio di garanzia al quale è stato sottoposto a inizio anno. Sullo sfondo un rapporto particolarmente difficile quello che l’uomo ha instaurato con il figlio minorenne della sua compagna contro il quale l’adulto avrebbe messo in atto una serie di comportamenti, anche violenti tali che, a seguito della denuncia, la Procura lo ha indagato.

I fatti all’attenzione della magistratura sarebbero avvenuti il 13 gennaio del 2024 in un comune della vallata del Tronto. Il ragazzino si era chiuso nella sua stanza, serrando la porta a chiave. Una cosa che al compagno di sua madre per qualche motivo non è andata a genio. Inutile la presa di posizione del giovane che ha rivendicato il diritto di chiudere la porta della sua stanza. A questo punto i due sono venuti a contatto con l’uomo che, secondo la denuncia, minacciandolo di morte avrebbe preso per il collo il ragazzino scaraventandolo sul letto, per poi scagliarlo contro l’armadio. Il minorenne nell’impatto ha riportato lesioni al collo e in vari punti di entrambe le gambe.

p. erc.