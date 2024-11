Botte e minacce alla partita della Samb, in cinque a processo

Cinque tifosi della Sambenedettese erano finiti sotto processo davanti al tribunale di Ascoli per i fatti avvenuti il 5 marzo del 2023 allo stadio Riviera delle Palme quando fu inscenata una manifestazione volta ad impedire ai giocatori della squadra rossoblù di giocare la partita di calcio in programma contro il Porto D’Ascoli, valevole per il campionato di serie D.

Uno di loro, M.S. di 35 anni, difeso dall’avvocato Maurizio Cacaci, è stato assolto per non aver commesso il fatto. Hanno invece chiesto la messa alla prova gli altri imputati. Quel giorno gli ultras invasero la sede stradale nella zona dello stadio Riviera delle Palme bloccando il passaggio del pullman con a bordo i giocatori della Samb e le auto della polizia impegnate nel servizio di scorta al bus. Furono anche piazzate una bobina di legno e una transenna in mezzo alla strada stessa e vennero lanciate diverse bombe carta e petardi.

Anche una pietra colpì il bus della squadra rossoblù. Un atteggiamento accompagnato da cori intimidatori: "se giocate vi ammazziamo" ripetevano in maniera ritmica gli ultras presenti davanti allo stadio. La partita poi si giocò, quando furono ristabiliti l’ordine e la sicurezza. Per questi fatti gli imputati dovevano rispondere di tentata violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale per esseri opposti al personale della Polizia di Stato in servizio quel giorno.

P. Erc.