Botte e minacce contro moglie e figlia: a processo un 39enne

Del burrascoso rapporto fra una coppia residente lungo la vallata del Tronto dovrà occuparsi il Collegio del tribunale di Ascoli processando un uomo di 39 anni difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi: deve rispondere di minacce e maltrattamenti su moglie e figlia. Per questo motivo è stato rinviato a giudizio dal gup Di Battista che gli contesta anche l’accusa di lesioni personali aggravate. Un rapporto di coppia che si è man mano deteriorato, soprattutto fra dicembre 2021 e maggio 2022, quando lei ha manifestato l’intenzione di divorziare. In varie occasioni l’avrebbe minacciata di morte o di gravi ripercussioni di carattere fisico: "ti do fuoco, ti massacro". L’uomo ha cominciato a controllarla, imponendole anche come vestirsi e truccarsi. Quando lei gli ha comunicato l’intenzione di divorziare avrebbe prima tentato di baciarla dopo averla scaraventata sul divano di casa, ma al suo rifiuto l’avrebbe picchiata con pugni e schiaffi, afferrandola per i capelli, puntandole contro un coltello da cucina. Il marito è anche accusato di aver procurato lesioni alla ragazza. Disapprovava la sua relazione con un ragazzo e per questo l’avrebbe scaraventata sul divano, le ha strappato i vestiti, fermandosi solo per l’intervento della mamma: entrambe hanno riportato lesioni per cui furono medicate.

Peppe Ercoli